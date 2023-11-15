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Общество

Правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов

16 ноября 2023 13:51  [163] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.

Дроны могли запускать только органы госвласти, подведомственные им организации и предприятия по договору с органами госвласти.

Теперь использование беспилотников разрешено организациям, обеспечивающим работу объектов энергетики, нефтегазового сектора и лесного хозяйства, а также при проведении авиационных работ.

Дроны могут использоваться в рамках программ экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем, а также в рамках выполнения задач ФСБ, ФСО, МЧС, минобороны, Росгвардии, МВД и ФСИН.

Разрешается запускать дроны с массой до 30 кг в пределах прямой видимости в светлое время суток. Полеты должны осуществляться на высоте менее 150 метров вне зоны массовых мероприятий, на удалении более 5 км от аэродромов.

На высотах до 100 метрах беспилотники можно использовать на удалении более 2 км от транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

При этом необходимость получения разрешения на полет от оперативного штаба Нижегородской области сохраняется.

Кроме того, органы местного самоуправления теперь могут определять дополнительные места для полетов на высоте до 100 метров для образовательных или спортивных организаций.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области закупит средства для борьбы с дронами.

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