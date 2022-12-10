правительство Нижегородской области
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Правительство Нижегородской области закупит средства для борьбы с дронами. Об этом сообщается в изменениях в указ губернатора от 22 февраля 2022 года "О введении режима повышенной готовности".
Согласно информации, средства подавления беспилотников будут закуплены для защиты Нижегородского кремля и обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Также губернатор Глеб Никитин поручил Управлению делами правительства Нижегородской области и департаменту региональной безопасности обеспечить антитеррористическую защищенность административных зданий.
Кроме того, поручено организовать закупку транспортных услуг для перевозок военнослужащих по территории Нижегородской области и за ее пределами.
Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.
В феврале прошедшего года в Нижегородской области в связи с прибытием переселенцев с Донбасса был введен режим повышенной готовности.
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