Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей Общество

Фото: с сайта госзакупок

Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, после реконструкции и строительства пристроя вместимость школы №118 в Бурнаковской низине увеличится до 1900 мест.

Согласно информации, под строительство отдельно стоящего корпуса выделен участок площадью 22 604 кв. м, еще 14 115 кв. м выделено под спортивное ядро. Работы будут финансироваться из бюджетов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

Проект здания будет разработан в течение 12 месяцев с даты заключения контракта. Подрядчика определят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде.