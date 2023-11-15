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Общество

Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей

17 ноября 2023 10:56  [51] Общество

Фото: с сайта госзакупок

Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, после реконструкции и строительства пристроя вместимость школы №118 в Бурнаковской низине увеличится до 1900 мест.

Согласно информации, под строительство отдельно стоящего корпуса выделен участок площадью 22 604 кв. м, еще 14 115 кв. м выделено под спортивное ядро. Работы будут финансироваться из бюджетов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

Проект здания будет разработан в течение 12 месяцев с даты заключения контракта. Подрядчика определят 7 декабря.

Ранее сообщалось, что школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Строительство Школы
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