Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
17 ноября 2023 11:07  [31] Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей федеральных средств
17 ноября 2023 09:07  [134] Нижегородская область и Китай будут развивать сотрудничество в сфере строительства
16 ноября 2023 17:17  [241] Около 40 человек оставили вопросы к проекту бюджета Нижегородской области
16 ноября 2023 15:00  [249] Центробанк начнёт снижать ключевую ставку уже в 2024 году
16 ноября 2023 12:45  [257] Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году
16 ноября 2023 09:47  [254] Федеральный бюджет на 2024-2026 гг. принят во втором чтении Госдумой
15 ноября 2023 16:05  [377] Бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму
15 ноября 2023 12:20  [327] Администрация Дзержинска в 2024 году направит 723,7 млн рублей на нацпроекты
15 ноября 2023 09:58  [417] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечит теплом региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске
14 ноября 2023 11:39  [368] Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах 157,6 млн рублей
Экономика

Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей федеральных средств

17 ноября 2023 11:07  [31] Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Согласно информации, это на 17,5 млрд рублей выше первоначально внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета.

В частности, дополнительные 1,2 млрд рублей пойдут на сокращение доли загрязненных сточных вод, 2,3 млрд рублей - на капремонт и строительство медучреждений, по 900 млн рублей направят на ремонт школ и дорог, 700 млн рублей - на финансирование социальных контрактов, по 400 млн рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий и профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также 5,7 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на продолжение модернизации электротранспорта и автомобильного транспорта, закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них.

Кроме того, 2 млрд рублей поступят из Фонда развития территорий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Егор Поляков отметил, что с первоначальным бюджетом 2023 года объем федеральной поддержки Нижегородской области в 2024 году увеличен на 14,3 млрд рублей или на 33%.

"Это говорит о высоком уровне поддержки и доверия со стороны федерального центра по всем проводимым в регионе мероприятиям и проектам", - подчеркнул заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября. Уже прошли публичные слушания по проекту бюджета.

Также напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph