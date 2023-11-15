Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей федеральных средств Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Нижегородской области в 2024 году выделят 57,2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Согласно информации, это на 17,5 млрд рублей выше первоначально внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета.

В частности, дополнительные 1,2 млрд рублей пойдут на сокращение доли загрязненных сточных вод, 2,3 млрд рублей - на капремонт и строительство медучреждений, по 900 млн рублей направят на ремонт школ и дорог, 700 млн рублей - на финансирование социальных контрактов, по 400 млн рублей выделено на комплексное развитие сельских территорий и профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также 5,7 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на продолжение модернизации электротранспорта и автомобильного транспорта, закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них.

Кроме того, 2 млрд рублей поступят из Фонда развития территорий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Егор Поляков отметил, что с первоначальным бюджетом 2023 года объем федеральной поддержки Нижегородской области в 2024 году увеличен на 14,3 млрд рублей или на 33%.

"Это говорит о высоком уровне поддержки и доверия со стороны федерального центра по всем проводимым в регионе мероприятиям и проектам", - подчеркнул заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября. Уже прошли публичные слушания по проекту бюджета.

Также напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму.