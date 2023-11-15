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Экономика

Около 40 человек оставили вопросы к проекту бюджета Нижегородской области

16 ноября 2023 17:17  [88] Экономика
Ольга Сулима

Ольга Сулима

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области прошли 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, трансляцию слушаний посмотрели более 7 тысяч человек, а свои вопросы к проекту на портале "Бюджет для граждан Нижегородской области"оставили около 40 человек.

На некоторые из них министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима ответила непосредственно на мероприятии. Так, она сообщила, что в 2024 году на капремонт Борского моста будет выделено 470,9 миллиона рублей, в 2025 году – 748,8 млн.

Также Ольга Сулима рассказала, что ежегодно на выплаты семейным парам, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет, будет выделяться в общей сложности по 41,4 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Первое чтение проекта областного бюджета запланировано на 30 ноября.

Также напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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