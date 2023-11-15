МВД в 2023 году зафиксировало в Нижегородской области 18 незаконных полетов БПЛА Общество

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ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что в регионе продолжают фиксировать использование дронов без разрешающих документов.

Согласно информации, при обнаружении такого полета владелец дрона опрашивается в отделе полиции, после чего материалы передаются в Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта .

В 2023 году в Нижегородской области выявлено 18 случаев использования БПЛА без разрешающих документов.

Нижегородцам при обнаружении дрона рекомендуется сообщать об этом по телефону 112.

Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.

16 ноября правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов. При этом необходимость получения разрешения на полет от оперативного штаба Нижегородской области сохраняется.