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Общество

МВД в 2023 году зафиксировало в Нижегородской области 18 незаконных полетов БПЛА

17 ноября 2023 13:21  [91] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что в регионе продолжают фиксировать использование дронов без разрешающих документов.

Согласно информации, при обнаружении такого полета владелец дрона опрашивается в отделе полиции, после чего материалы передаются в Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта .

В 2023 году в Нижегородской области выявлено 18 случаев использования БПЛА без разрешающих документов.

Нижегородцам при обнаружении дрона рекомендуется сообщать об этом по телефону 112.

Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.

16 ноября правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов. При этом необходимость получения разрешения на полет от оперативного штаба Нижегородской области сохраняется.

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Теги:
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