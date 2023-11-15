Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей Общество

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента сообщает телеканал "360".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что поднять МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин.

В связи с изменением МРОТ будут пересмотрены и зарплаты сотрудников бюджетной сферы. В частности, вырастет зарплата у 4,8 млн жителей страны.

От величины МРОТ также зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования - в том числе и пенсий.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.