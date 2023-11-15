ГК "Автобан" ремонтирует пять участков нижегородских дорог в рамках М-12 Общество

Фото: ГК "Автобан"

ГК "Автобан" ремонтирует пять участков нижегородских дорог в рамках М-12. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, на трех участках работы уже завершены. Это подъезд к поселку Силикатный, дороги "Арзамас 1 – Марьевка – Ковакса – Пиявочное" и "Веригино – Марьевка". Сейчас здесь наносится дорожная разметка.

Почти завершен ремонт подхода к городу Навашино. На этом участке из 1,55 км выполнено 1,3 км в полном объеме.

На участке "Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – Саконы" уложено 2,5 км нижнего слоя, выполняется фрезерование, разборка существующего покрытия, устройство земполотна, дополнительного слоя из песка и основания из шлака, укладка асфальтобетона и устройство обочин.

Напомним, на этой неделе в Чувашии и Татарстане открыли более 150 км трассы М-12.

В декабре этого года планируется к открытию участок Арзамас-Шумерля, после чего М-12 будет полностью открыта от Москвы до Казани. В следующем году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.