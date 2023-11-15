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Общество

Более 150 км трассы М-12 открыли в Чувашии и Татарстане

16 ноября 2023 09:29  [106] Общество

"Автодор" открыл ещё один участок скоростной дороги М-12 "Восток" длиной почти 154 км – от города Шумерля до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Старт движению дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках XVII Международного форума и выставки "Транспорт России".

В торжественной церемонии приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Михаил Мишустин поблагодарил дорожников за слаженную и плодотворную работу, позволившую запустить движение со значительным опережением сроков - на 8 месяцев раньше. Глава правительства пожелал всем, кто будет ездить по новой дороге, безопасного и комфортного пути.

Особенность данного участка – большое количество искусственных сооружений - более 40. Среди них – внеклассный мост через реку Свияга на свайном основании из монолитного железобетона.

Для удобства автомобилистов на новом участке М-12 уже работают две многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), а также две временные контейнерные АЗС.

Кроме того, на действующем участке от Москвы до Арзамаса к уже имеющимся четырём МФЗ дополнительно запущены ещё пять, а также две временные контейнерные АЗС.

К декабрю на всём протяжении М-12 от Москвы до Казани планируется открыть ещё не менее пяти МФЗ.

На М-12 работает безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Помощь автомобилистам готовы оказать 19 экипажей аварийных комиссаров, которые прибудут на место происшествия в течение 20 минут (вызвать их можно по номеру *2323).

В декабре этого года планируется к открытию участок Арзамас-Шумерля, после чего М-12 будет полностью открыта от Москвы до Казани. В следующем году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.

СПРАВКА:

Трасса М-12 – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Изначально её маршрут был обозначен как "Москва – Казань".

Дорога должны была объединить четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. 

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Теги:
Дороги М-12
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