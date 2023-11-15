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Нижегородская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам, составленном экспертами РИА Новости.
Согласно информации, при подготовке рейтинга учитывались данные официальной статистики по средним зарплатам в период с сентября 2022 по августа 2023 года.
Так, доля нижегородцев с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 7,4%, с зарплатой менее 20 тысяч рублей - 16,5%.
Диапазон типовых зарплат в Нижегородской области - 25 000-54 000 рублей. Данные приводятся с учетом выплаты подоходного налога.
Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, где 58,7% трудоспособного населения получает зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц, 1% - менее 20 тысяч рублей в месяц.
На последней строчке расположилась республика Калмыкия. Доля жителей региона с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 1,8%, с зарплатой менее 20 тысяч рублей - 22%.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат.
Также напомним, что реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.
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