Ремонт старого Борского моста продлится с мая 2024-го до конца ноября 2025 года

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Ремонт старого Борского моста продлится до конца ноября 2025 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно информации, на проведение работ в 2024-2025 годах выделено более 2,4 млрд рублей.
Ремонт старого Борского моста должен быть завершен к 28 ноября 2025 года. Основные строительные работы начнутся в мае 2024 года.
На время ремонта по новому Борскому мосту будет организовано движение в три полосы.
На мосту будут заменены все деформационные швы, устроена новая гидроизоляция проезжей части и водоотвод, полностью замены две плиты проезжей части, восстановлено защитное бетонное покрытие всех опор, обновлено асфальтовое покрытие.
Подрядчик на проведение ремонта будет определен 7 декабря.
Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост.
Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако сроки разработки были сорваны. Проект был разработан только в текущем году.
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