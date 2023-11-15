Ремонт старого Борского моста продлится с мая 2024-го до конца ноября 2025 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт старого Борского моста продлится до конца ноября 2025 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, на проведение работ в 2024-2025 годах выделено более 2,4 млрд рублей.

Ремонт старого Борского моста должен быть завершен к 28 ноября 2025 года. Основные строительные работы начнутся в мае 2024 года.

На время ремонта по новому Борскому мосту будет организовано движение в три полосы.

На мосту будут заменены все деформационные швы, устроена новая гидроизоляция проезжей части и водоотвод, полностью замены две плиты проезжей части, восстановлено защитное бетонное покрытие всех опор, обновлено асфальтовое покрытие.

Подрядчик на проведение ремонта будет определен 7 декабря.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост.

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако сроки разработки были сорваны. Проект был разработан только в текущем году.