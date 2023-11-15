Маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде будет продлен на следующей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде будет продлен на следующей неделе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, маршрут "Поселок Доскино – Станция метро "Автозаводская" будет продлен до строящегося производства "КАМАЗ", логистического центра на улице Береговой поселка Доскино и Южного обхода Нижнего Новгорода.

Это позволит обеспечить транспортную доступность производства для его работников.

С этим предложением в марте 2023 года выступило ООО "НижБел". Предприятие уже построило за свой счет разворотную площадку для автобусов и остановочные павильоны.

Ранее сообщалось, что число автобусов на маршруте А-89 в Нижнем Новгороде увеличат с 1 декабря.