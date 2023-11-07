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Общество

Число автобусов на маршруте А-89 в Нижнем Новгороде увеличат с 1 декабря

14 ноября 2023 09:48  [115] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Число автобусов на маршруте А-89 в Нижнем Новгороде увеличат с 1 декабря. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как отметили в ведомстве, увеличение выпуска на маршруте А-89 запланировано на одну транспортную единицу. 

Перевозчику ООО "Конка" поставлена задача обеспечить выход на маршрут общим количеством 7 автобусов, с временным интервалом не более 10-15 минут, в "час пик".

Отмечается, что решение об увеличении подвижного состава на данном маршруте было принято нижегородским Минтрансом после неоднократных обращений от жителей Сормовского района на сильную переполненность автобуса. 

Между тем, А-89 сейчас является одним из компенсирующих маршрутов на время реконструкции трамвайных путей на Сормовском кольце.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе.

Напомним, что количество автобусов увеличили на маршруте А-1 в Нижнем Новгороде.

Также на ноябрь было запланировано увеличение количества автобусов на маршруте А-53.

 

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Теги:
Общественный транспорт
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