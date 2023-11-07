Фото: НИА “Нижний Новгород”
Число автобусов на маршруте А-89 в Нижнем Новгороде увеличат с 1 декабря. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Как отметили в ведомстве, увеличение выпуска на маршруте А-89 запланировано на одну транспортную единицу.
Перевозчику ООО "Конка" поставлена задача обеспечить выход на маршрут общим количеством 7 автобусов, с временным интервалом не более 10-15 минут, в "час пик".
Отмечается, что решение об увеличении подвижного состава на данном маршруте было принято нижегородским Минтрансом после неоднократных обращений от жителей Сормовского района на сильную переполненность автобуса.
Между тем, А-89 сейчас является одним из компенсирующих маршрутов на время реконструкции трамвайных путей на Сормовском кольце.
Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе.
Напомним, что количество автобусов увеличили на маршруте А-1 в Нижнем Новгороде.
Также на ноябрь было запланировано увеличение количества автобусов на маршруте А-53.
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