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Общество

Количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор увеличат до 58

20 ноября 2023 12:53  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области рассматривает поправки в областной бюджет, по которым предусмотрены средства на модернизацию канатной дороги Нижний Новгород - Бор.

Согласно информации, на модернизацию канатки в ноябре будет выделено 226 млн рублей.

Эти средства будут направлены на замену существующих 28 кабинок на 56 новых, установку новых зажимов, подвесов, программного обеспечения, пуско-наладочные работы и обучение персонала канатной дороги.

Проект модернизации будет реализован в два этапа, закупка кабинок пройдет в рамках первого из них. Для этого необходимо перечисление авансового платежа в декабре текущего года, последующая оплата пройдет в 2024-2025 годах.

Напомним, в октябре на канатной дороге прошла пересчалка (укорачивание и последующее сплетение концов) несуще-тягового каната.

Эти работы обусловлены проверкой технического состояния каната, его естественным растяжением и необходимостью подготовки каната к предстоящему увеличению количества количества пассажирских кабин, что значительно повысит нагрузку на канат.

В мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Сейчас на станции в Нижнем Новгороде действует разделение очередей. Для владельцев транспортных карт был выделен отдельный турникет.

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Теги:
Канатная дорога
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