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Общество

Нижегородцы могут проголосовать за проекты "Вам решать!" до 20 декабря

20 ноября 2023 14:02  [4] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сегодня в Нижегородской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, всего на конкурсный отбор поступило более тысяч заявок от жителей региона на участие в проекте.

Проголосовать за понравившийся проект можно до 20 декабря на сайте golosza.ru.

Проекты-победители будут реализованы в 2024 году. На это в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей. 

Напомним в 2023 году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В этом году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в текущем по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов.

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Теги:
Вам решать!
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