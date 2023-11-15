Нижегородцы могут проголосовать за проекты "Вам решать!" до 20 декабря

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Сегодня в Нижегородской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, всего на конкурсный отбор поступило более тысяч заявок от жителей региона на участие в проекте.
Проголосовать за понравившийся проект можно до 20 декабря на сайте golosza.ru.
Проекты-победители будут реализованы в 2024 году. На это в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей.
Напомним в 2023 году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В этом году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.
Всего в Нижегородской области в текущем по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов.
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