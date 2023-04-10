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Общество

Почти 770 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!"

10 апреля 2023 11:34  [127] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 770 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" - это в два раза больше, чем годом ранее (около 360 тысяч). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в 2023 году финансирование проекта было увеличено до 1,2 млрд рублей (в 2022-м было выделено 730 млн).

"Спасибо каждому, кто проголосовал! Отдельная благодарность - тем, кто агитировал за свои проекты, формировал группы поддержки. Конкурсной комиссии предстоит отобрать проекты-победители, которые будут реализованы уже в этом году", - сказал Глеб Никитин.

Активнее всего в голосовании приняли участие жители Городецкого района - 41 607 голосов. Далее идут Богородский район – 36 367, Дзержинск – 33 547, Чкаловск – 33 129, Арзамас – 28 101.  

В Нижнем Новгороде чаще всего голосовали в Автозаводском районе - 23 926 голосов, Сормовском – 18 907, Канавинском – 16 495. 

Самыми популярными направлениями работ у нижегородцев стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура", "Все лучшее - детям".   

Конкурсная комиссия определит проекты для реализации до 1 мая.

Напомним, рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда" пройдет в Нижегородской области с 15 апреля по 31 мая.

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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