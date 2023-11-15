Роман Марков назначен на должность ректора КУПНО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Роман Марков назначен на должность ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве кадровой политики региона.

Ранее он занимал должность исполнительного директора КУПНО. Теперь обязанности исполнительного директора и ректора будут объединены.

До прихода в университет в 2020 году Роман Марков занимал различные должности в Корпорации развития Нижегородской области, представительстве Агентства стратегических инициатив в ПФО и в региональном министерстве экономического развития.

Напомним, Корпоративный университет правительства Нижегородской области был запущен в 2020 году.

Основной задачей создания КУПНО является трансформация системы государственного управления в регионе.

Ранее сообщалось, что трое нижегородских политиков избраны в президиум ассоциации развития МСУ.