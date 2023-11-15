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Общество

Роман Марков назначен на должность ректора КУПНО

20 ноября 2023 14:34  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Роман Марков назначен на должность ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве кадровой политики региона.

Ранее он занимал должность исполнительного директора КУПНО. Теперь обязанности исполнительного директора и ректора будут объединены.

До прихода в университет в 2020 году Роман Марков занимал различные должности в Корпорации развития Нижегородской области, представительстве Агентства стратегических инициатив в ПФО и в региональном министерстве экономического развития. 

Напомним, Корпоративный университет правительства Нижегородской области был запущен в 2020 году.

Основной задачей создания КУПНО является трансформация системы государственного управления в регионе.

Ранее сообщалось, что трое нижегородских политиков избраны в президиум ассоциации развития МСУ.

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Теги:
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