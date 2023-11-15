Роман Марков назначен на должность ректора КУПНО

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Роман Марков назначен на должность ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве кадровой политики региона.
Ранее он занимал должность исполнительного директора КУПНО. Теперь обязанности исполнительного директора и ректора будут объединены.
До прихода в университет в 2020 году Роман Марков занимал различные должности в Корпорации развития Нижегородской области, представительстве Агентства стратегических инициатив в ПФО и в региональном министерстве экономического развития.
Напомним, Корпоративный университет правительства Нижегородской области был запущен в 2020 году.
Основной задачей создания КУПНО является трансформация системы государственного управления в регионе.
Ранее сообщалось, что трое нижегородских политиков избраны в президиум ассоциации развития МСУ.
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