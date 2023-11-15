Трое нижегородских политиков избраны в президиум ассоциации развития МСУ Политика

Александр Щелоков Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководящие органы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления избрали в ходе V съезда организации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в обновленный состав президиума высшего совета ВАРМСУ вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Госдумы от региона Роман Любарский, а также глава Арзамаса Александр Щелоков.

По словам Глеба Никитина, за последние годы Нижегородская область проделала серьезный путь по развитию муниципалитетов.

"Мы постоянно наращиваем их финансирование, даем возможности для реализации положительных преобразований. Был создан Региональный совет, объединяющий глав, представителей региональной власти, экспертов. В разы выросли показатели нашего проекта "Вам решать!", предполагающего активное взаимодействие с жителями в формате инициативного бюджетирования. Был запущен большой кадровый проект для муниципалитетов. Обязательно будем продолжать эту работу и делиться лучшими практиками в масштабах страны", - подчеркнул Глеб Никитин.

Александр Щелоков отметил, что широкое представительство Нижегородской области в руководящих органах ВАРМСУ позволит быстрее и эффективнее доносить конкретные предложения по решению насущных проблем муниципалитетов.

Напомним, в августе 2022 года Александр Щелоков вошел в совет по развитию МСУ при президенте России.

Также в июле 2022 года мэр Арзамаса вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ под председательством Марата Хуснуллина.

В конце 2020 года Глеб Никитин был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы".