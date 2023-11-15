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Общество

Выставка детских рисунков к Дню матери открылась в нижегородском Заксобрании

20 ноября 2023 15:07  [80] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров принял участие в открытии выставки финалистов областного конкурса детского творчества "Я рисую мир". Экспозиция включает в себя рисунки, посвящённые Дню матери.

Всего на выставке в региональном парламенте представлено 40 работ, большинство из которых имеют необычный сюжет и раскрывают профессию и характер мамы с неожиданной стороны.

"Я воспитываю сына, а также являюсь крёстной мамой пятерых детей. Для меня это огромное счастье и большая ответственность. Приятно, когда дети проявляют заботу в ответ. И в этих рисунках ощущается вся любовь, теплота и нежность, которую каждый ребёнок чувствует к своей маме", - поделилась руководитель аппарата комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области Людмила Макарова.

Все рисунки участвовали в областном конкурсе детского и юношеского творчества "Я рисую мир", который проводится в школах региона с 2006 года. В конкурсе принимают участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет.

"Одна из номинаций конкурса – рисунки, посвящённые мамам. Детям предоставляют полную свободу для творчества, они могут не просто показать маму на рабочем месте или за домашними делами, а продемонстрировать своё отношение к профессии и увлечениям самого близкого человека. Большой возрастной диапазон позволяет нам увидеть, как меняется отношение к мамам у маленьких детей и подростков, это интересно наблюдать и с точки зрения психологии", - рассказала заместитель директора по управлению образовательными проектами "Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области" Анна Курицына.

"У нас в Законодательном Собрании традиционно проходит конкурс детских рисунков ко Дню матери, но в этот раз мы отобрали самые лучшие работы из трёх с половиной тысяч, которые ребята прислали на конкурс "Я рисую мир". Приятно, что выставка вызывает такой отклик, в дальнейшем планируем совершенствовать форматы наших экспозиций, чтобы как можно больше людей увидели работы художников, в том числе, с элементами дополненной реальности", - отметил Максим Ребров.

Как сообщалось ранее, выставка графических портретов героев СВО открылась в нижегородском Заксобрании.

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Теги:
Выставка Законодательное собрание
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