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Политика

Нижегородец Алексей Алехин возглавил департамент цифрового развития Минобра РФ

20 ноября 2023 18:03  [124] Политика

Фото: соцсети Алексея Алехина

Нижегородец Алексей Алехин перешел на работу в министерство образования и науки Российской Федерации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Согласно информации, Алексей Алехин назначен врио директора департамента цифрового развития министерства.

Напомним, вчера Алексей Алехин заявил об уходе с поста руководителя нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Он занимал этот пост с апреля 2019 года.

В 2018 году Алексей Алехин вошел в число победителей всероссийского конкурса "Лидеры России", после чего губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил ему возглавить департамент по развитию туризма и НХП в региональном правительстве.

СПРАВКА:

Алексей Алехин родился 10 октября 1974 года в городе Горьком. В 1997 году окончил физический факультет ННГУ им. Лобачевского. В 2009 году получил дополнительное образование в Высшей школе международного бизнеса МВА в РАНХиГС при президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ).

Являлся общественным представителем в Нижегородской области АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 2010 года и до июня 2018 года работал генеральным директором ООО "ЭМГ-консалт". С июня 2013 года являлся членом, а затем председателем совета директоров ОАО СКТБ "Мединструмент", с октября 2013 года — членом Экспертно-консультационного совета в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.

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