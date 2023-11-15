Более 70 решений российских компаний было представлено на стенде нижегородского правительства и ЦИПР в Китае Бизнес

Фото: Александр Воложанин

На стенде конференции "ЦИПР" и правительства Нижегородской области в рамках международной технологической выставки China Hi-Tech Fair было представлено 74 решения и продукта российских компаний, предназначенных для международного рынка. Об этом сообщает пресс-служба "ЦИПР".

Согласно информации, среди представленных продуктов были разработки "Росатома", посвященные ядерной медицине и выработке чистой энергии, flow-платформа для электромобилей от Hyper, широкая продуктовая линейка Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения, платформа для кибербезопасности от "Ростелеком-Солар", ERP-решения от "Галактики", более 30 программных решений от нижегородских ИТ-компаний.

Напомним, что в рамках форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор конференции "ЦИПР" Ольга Пивень встретились с генеральным директором выставки CHTF Лин Ханьцзюнь. Они обсудили эффективное взаимодействие в 2023 году, а также перспективы расширенного сотрудничества в 2024 году.

Глеб Никитин предложил расширять российско-китайское сотрудничество в сфере цифровых технологий и пригласил представителей КНР принять участие в международном ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ" и конференции "ЦИПР", которые ежегодно проходят в Нижнем Новгороде. Он отметил, что видит огромный потенциал в выстраивании диалога с Китаем, и предложил стать ключевым международным партнером "ЦИПР-2024".

"ЦИПР" активно масштабируется, выходя на международный уровень, и в 2024 году конференция пройдет в рамках председательства России в БРИКС. Мы планируем значительно увеличить количество компаний и делегаций из стран БРИКС и БРИКС+ для выстраивания диалога с международным сообществом", – сообщила директор конференции "ЦИПР" Ольга Пивень.

Ранее сообщалось, что совместный стенд Нижегородской области и "ЦИПР" получил награды по итогам выставки China Hi-Tech Fair.

Напомним, технологическая выставка Китая China Hi-Tech Fair проходила с 15 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Делегацию Нижегородской области возглавил губернатор Глеб Никитин.