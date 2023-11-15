Почти 40 тысяч пассажиров перевезли туристические поезда ГЖД

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Туристические поезда Горьковской железной дороги за 10 месяцев перевезли почти 40 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, это на 43% больше показателей прошлого года.
Наибольшей популярностью пользуется тур на ретропоезде с паровой тягой Нижний Новгород – Арзамас, в рамках которого участники могут посетить дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, спросом также пользуется поезд "Нижний Новгород - Моховые Горы". На Бору туристы посещают военно-историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны, природные дюны, где творили Максим Горький и Федор Шаляпин.
Кроме того, пассажиры часто пользовались поездками по маршруту "Нижний Новгород – Семенов", а в Татарстане отмечается популярность маршрутов "Казань – Свияжск" и "Казань – Кукмор".
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на "городских электричках" Нижнего Новгорода вырос на 18%.
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