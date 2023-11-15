Роспотребнадзор фиксирует сезонный подъём заболеваемости в Нижегородской области Общество

За прошедшую неделю - с 13 по 19 ноября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 19 тысяч случаев ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, в регионе продолжается сезонный подъём заболеваемости.

За неделю было обследовано более 10 тысяч человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляют и аденовирус и микоплазма. Также выделены бокавирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп. Зафиксированы единичные случаи гриппа.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 20 ноября в 2,5% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты ведомства напоминают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация. По последним данным, иммунизация охватила порядка 43,6% взрослого населения, а также 79, 91 % детей.

Как ранее отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова, пока в регионе циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, есть ещё время привиться от гриппа, чтобы выработался необходимый иммунитет. Чем больше будет охват вакцинацией - тем меньше шансов для распространения вируса.

Инфекционисты также призвали россиян сделать прививку от гриппа до конца ноября.