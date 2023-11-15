Курс доллара впервые с июня упал ниже 88 рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже 88 рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Мосбиржи.

Согласно информации, сегодня в 07:10 по московскому времени доллар падал на 0,54% и курс задержался на отметке 87,92 рубля.

Через полчаса падение доллара замедлилось и курс составил 88,02 рубля.

Евро же потерял 0,97% и котировался на уровне в 95,76 рубля.

Напомним, в сентябре Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты.

Также ранее сообщалось, что Центробанк начнёт снижать ключевую ставку уже в 2024 году.