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Экономика

Центробанк начнёт снижать ключевую ставку уже в 2024 году

16 ноября 2023 15:00  [52] Экономика

Центробанка РФ 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых. Причём регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки до конца года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила, что ключевая ставка какое-то время будет держаться на высоком уровне для обеспечения стабильного развития. Но уже к концу 2024 года регулятор вернёт инфляцию к цели.

Высокая ключевая ставка способствует торможению "маховика инфляции" и развитию экономики, но эта мера является временной, уточнила глава ЦБ РФ.

"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку", — цитирует слова Набиуллиной.

Она также добавила, что государство понесло бы большой ущерб в том случае, если бы Центробанк не повысил ключевую ставку. Председатель Банка России напомнила, что на этот шаг пришлось пойти, поскольку расчёты и опыт показали его действенность.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции.

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Теги:
Инфляция ЦБ РФ
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