Проект застройки Гребного канала находится в разработке Общество

проект КРТ на Гребном канале Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект застройки Гребного канала пока находится в разработке. Об этом в интервью "Нижний сейчас" сообщил директор бюро "Архстрой" Александр Дехтяр.

По его словам, комплексное развитие территории Гребного канала позволит ей сохранить статус рекреационной зоны, поскольку иначе здесь будет большое количество земли с неясным наполнением и с неясными источниками финансирования.

Александр Дехтяр отметил и необходимость строительства берегоукрепления.

"Комплексное развитие территорий здесь уместно, на мой взгляд, именно по этой причине: тяжелое финансовое обременение заставляет искать на этой территории коммерчески привлекательные стороны, в частности, жилье", - сказал он.

При проектировании застройки на Гребном канале соблюдается баланс частных и общественных интересов. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обустроить широкую набережную, которая будет доступна для прогулок и сможет войти в систему беговых, велосипедных дорожек.

Также Набережная Гребного канала должна стать естественным продолжением Нижневолжской - без препятствий для прохода. Общая протяженность такой объединенной набережной должна составить около 16 км.

Александр Дехтяр подчеркнул, что сейчас проекта с архитектурой зданий жилого квартала еще нет. В настоящее время архитекторы определяют планировочную структуру, экономические параметры. После этого будут разработаны дома определенной архитектуры. Предварительно предполагалось, что здесь будет несколько кварталов разного уровня комфорта.

Напомним, жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.

Также проект предусматривает благоустройство набережной. На данном участке оно в настоящее время отсутствует.

Отметим, что две трети нижегородцев выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории.