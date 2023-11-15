Нижний Новгород вошёл в ТОП-10 направлений для новогоднего отдыха с детьми Общество

Новогодние праздники - прекрасное время, которое все стремятся провести с семьёй: ведь каникулы и у детей, и у родителей. Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" решили выяснить, куда отправятся семьи с детьми в период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Согласно информации, в ТОП-10 внутрироссийских направлений по новогодним бронированиям отелей для семейного отдыха вошёл Нижний Новгород, он занял 5 место. Средняя стоимость ночи в нижегородских отелях составляет 8648 рублей.

Аналитики сервиса указали, что бронировать отели на новогодние праздники в Нижнем Новгороде туристы с детьми начали, в среднем, за три месяца: ещё в сентябре.

На первых строчках рейтинга традиционно расположились столицы - Москва (5293 рубля за ночь) и Санкт-Петербург (5384 рубля).

Третье место у Сочи (11072 рубля), четвёртое - у Казани (6478 рублей).

Также в ТОП-10 вошли Анапа, Калининград, Екатеринбург, Выборг и Зеленоградск.

Кстати, Выборг оказался самым дорогим направлением этой десятки: ночь в отеле в новогодние праздники здесь обойдётся, в среднем, 11170 рублей.

Напомним, что процент загрузки нижегородских отелей на праздничные зимние каникулы уже варьируется от 50% до 70% - в зависимости от категории и расположения.

В среднем в этом году гостиницы Нижнего Новгорода имеют загрузку 80%, в пиковые даты - 100%.