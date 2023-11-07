Около 70% номеров в нижегородских отелях забронировано на новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области рассказало НИА "Нижний Новгород" об уровне бронирования нижегородских гостиниц на новогодние праздники.

Согласно информации, сейчас идет активный период бронирований, но процент загрузки нижегородских отелей на праздничные зимние каникулы уже варьируется от 50% до 70% в зависимости от категории и расположения.

В среднем в этом году гостиницы Нижнего Новгорода имеют загрузку 80%, в пиковые даты - 100%. По предварительным прогнозам, туристический поток в 2023 году будет на уровне 4,5 млн человек.

Чаще всего в Нижегородскую область приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Владимирской области, Чувашской республики, Татарстана, Мордовии и Ленинградской области.

Напомним, в 2022 году туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14%. Туристы потратили в регионе 16,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Центр международного сотрудничества и туризма создадут в Нижнем Новгороде.