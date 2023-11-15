Еще несколько аварийных домов расселили на улице Циолковского Общество

Фото: администрация Сормовского района

Еще несколько аварийных домов расселили на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщает "НТА-Приволжье".

Так, в течение 2023 года муниципалитет расселил и снес дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12.

Кроме того, расположенные на улице дома с нумерацией 16-28 в настоящее время проходят процедуру расселения.

Переселение жильцов домов №30 и 38 осуществляется под контролем застройщика.

Ранее стало известно, что три аварийных дома сносят на улице Циолковского в Сормовском районе.

Как сообщалось ранее, вдоль улиц Коперника и Циолковского в Сормовском районе будет построен новый ЖК, состоящий из пяти 19-этажек.