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Общество

Еще несколько аварийных домов расселили на улице Циолковского

22 ноября 2023 13:04  [2] Общество
Фото: администрация Сормовского района

Фото: администрация Сормовского района

Еще несколько аварийных домов расселили на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщает "НТА-Приволжье".

Так, в течение 2023 года муниципалитет расселил и снес дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12.

Кроме того, расположенные на улице дома с нумерацией 16-28 в настоящее время проходят процедуру расселения.

Переселение жильцов домов №30 и 38 осуществляется под контролем застройщика.

Ранее стало известно, что три аварийных дома сносят на улице Циолковского в Сормовском районе.

Как сообщалось ранее, вдоль улиц Коперника и Циолковского в  Сормовском районе будет построен новый ЖК, состоящий из пяти 19-этажек. 

 

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Теги:
Ветхий фонд Снос Сормовский район
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