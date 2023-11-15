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Общество

Глеб Никитин и Роман Головченко заложили капсулу времени на стройке школы в Арзамасе

22 ноября 2023 18:18  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложили капсулу времени на месте строительства школы на 1 500 мест в Арзамасе. 

Согласно информации, будущая школа станет совместным российско-белорусским проектом.

Роман Головченко отметил, что ход строительства учреждения будет находиться на особом контроле со стороны Беларуси.

Напомним, проект школы на улице 1 мая прошел госэкспертизу в начале ноября 2023 года. Площадь здания составляет почти 31,5 тысячи кв. м.

В учреждении будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс, белорусский музей, зрительный зал с эстрадой, тренажерный зал, два спортивных зала.

Обеденный зал начальной школы будет рассчитан на 324 места, средней и старшей школы - на 486 мест.

Кроме того, на кровле будет расположено техническое помещение телескопа для изучения звездного неба.

"Мы открываем новую страницу в сотрудничестве региона и Республики Беларусь. Арзамас — один из наиболее активно развивающихся городов Нижегородской области, и именно здесь будет реализован один из самых значимых образовательных проектов вместе с белорусскими коллегами", — сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Арзамас Строительство Школы
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