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Общество

Три муниципальных дома построены в Нижнем Новгороде

22 ноября 2023 18:58  [40] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил о завершении строительства трех муниципальных домов - на ул. Дружаева, 1А и ул. Героя Васильева, 31А, 33А. 

"Сейчас туда заезжают нижегородцы, которые раньше жили в домах, признанных аварийными. Также в новые квартиры переезжают жители дома на ул. Краснодонцев, пострадавшего от газового хлопка", - написал мэр. 

По его словам, проектировщики жилья по просьбам жильцов постарались максимально воссоздать те планировки, которые были в прежних квартирах.  

Юрий Шалабаев отметил, что в трех домах насчитывается 382 квартиры, в которые переедут жители из всех районов города.

Глава города также добавил, что практика строительства муниципального жилья для расселения обязательно будет продолжена.

Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода проверил ход строительства домов в Автозаводском районе для расселения.

Напомним также, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье
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