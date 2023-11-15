Почти 1750 деревьев посадили в Нижнем Новгороде в 2023 году

В Нижнем Новгороде в 2023 году было посажено и принято по актам 1742 дерева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства администрации города.
Кроме того, в областном центре высадили 4 339 экз. кустарников, обустроили 13 222,6 кв. м газона.
Как отметили в ведомстве, в текущем году финансирование работ по посадке зеленых насаждений составило 16,5 млн рублей.
Озеленение общественных пространств Нижнего Новгорода выполняется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2024 году планируется благоустройство 30 общественных пространств, в настоящее время по ним разрабатывается проектно-сметная документация.
Как сообщалось ранее, более тысячи деревьев компенсационного озеленения высадили в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что яблони посадили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
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