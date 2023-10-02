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Общество

Более тысячи деревьев компенсационного озеленения высадили в Нижнем Новгороде

16 октября 2023 18:09  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" Алексей Глазов рассказал о реализации программы комплексного озеленения в областном центре в 2023 году.

Согласно информации, высажено и принято по актам 1 122 деревьев и 4 171 кустарников. Также в этом году также производилась и компенсационная высадка газонов- всего 13 062 кв. м.

Напомним, компенсационное озеленение проводят лица, в чьих интересах запланирована или уже произведена вырубка, пересадка, повреждение или уничтожение зелёных насаждений. Им предлагаются альтернативные варианты: денежная или натуральная форма компенсации.

В мэрии указали, что приоритет отдаётся именно натуральной форме компенсационного озеленения. При этом в текущем году в городской бюджет на компенсационное озеленение поступило более 177 млн рублей.

Как добавили в Горкомэкологи, по итогам проверки процент приживаемости компенсационного озеленения, высаженного в 2022 году, составил 85,7. По результатам были составлены акты, выданы замечания по замене растений в срок до 31 октября 2023 года.

После истечения годичного срока послепосадочного ухода компенсационное озеленение передаётся на дальнейшее содержание в районные администрации.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода озеленение Экология
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