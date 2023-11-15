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Общество

Монтаж 25-метровой стелы "Город трудовой доблести" стартовал в Дзержинске

23 ноября 2023 17:15  [120] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Монтаж 25-метровой стелы "Город трудовой доблести" стартовал в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, сейчас идет заливка трех ярусов фундамента будущей стелы, бетонное основание монумента с фундаментами под лестницы будет выполнено до конца года. 

На данный момент высота залитого основания составляет 4 метра. Всего на сооружение основания стелы будет израсходовано более 150 кубометров бетона.

Весной 2024 года начнется облицовка постамента гранитом, а каркаса стелы – композитными спецплитами. В завершении работ на постамент стелы установят бронзовые фигуры, олицетворяющие тружеников тыла.

На изготовление и установку стелы из бюджета города выделено около 54 млн рублей. До конца 2023 года на площади Узловой будет виден силуэт будущей стелы.

Кроме того, разработана концепция и запланировано поэтапное благоустройство прилегающей к монументу площади Узловой с прогулочной зоной вдоль проспекта Ленинского Комсомола. Эти работы начнутся уже в 2024 году.

Напомним, звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску в сентябре 2021 года.

Нижний Новгород получил это звание в 2020 году. Стелу "Город трудовой доблести" в столице Приволжья планируется установить в Парке Победы.

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