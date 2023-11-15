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Экономика

Рост прибыли по полному кругу организаций на 4,5-5,2% ждут в Дзержинске через три года

23 ноября 2023 17:38  [95] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Прогноз социально-экономического развития Дзержинска на 2024 год и период 2025-2026 годов представили депутатам на профильном комитете городской Думы. 

Вопрос был рассмотрен на очередном заседании комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике под председательством Ивана Григорьева. Заместитель главы администрации города Юлия Ашуркова отметила, что Дзержинск по-прежнему делает ставку на развитие реального сектора экономики. 

"Ежегодный прирост физических объемов в ближайшие три года в промышленном производстве ожидается в размере 2-4%, инвестиций в основной капитал – 3-4,5%, прибыли по полному кругу организаций – 4,5-5,2%. Развитию промышленного сектора в первую очередь будут способствовать новые промышленные площадки, такие как экопромпарк и ОЭЗ "Кулибин". Наиболее остро сейчас стоит вопрос привлечения кадров в промышленность, как на должности ведущих специалистов и топ-менеджеров, так и представителей рабочих профессий. При наличии неблагоприятной тенденции естественной убыли населения наблюдается продолжительная динамика коэффициента миграционного прироста", - рассказала Юлия Ашуркова. 

В Прогнозе социально-экономического развития Дзержинска приводятся следующие цифры: исходя из намерений предприятий, фонд оплаты труда на 2024 год прогнозируется в сумме 52,9 млрд рублей. К 2026 году его размер достигнет 60,3 млрд рублей. Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2023 году оценивается в сумме 48 209,17 рублей. В 2024 году прогнозируется увеличение до 52 577 рублей. 

В связи с ростом реальной заработной платы в прогнозируемом периоде ожидается увеличение объема розничного товарооборота в 2023 году до 39,7 млрд рублей или 104,3% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. В последующий период прогнозируется умеренное восстановление покупательской способности населения, вследствие чего сумма объема товарооборота в 2026 году составит 50 млрд рублей.

Оценивая перспективы социально-экономического развития Дзержинска, председатель комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике Иван Григорьев назвал их очень обнадеживающими.

"Наш город является важным промышленным центром, и мы продолжаем развивать и совершенствовать свою инфраструктуру, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Важным аспектом развития Дзержинска является сотрудничество с другими регионами и странами. Это позволяет нам привлекать новые идеи и технологии, расширять наши возможности", - отметил Иван Григорьев. 

Ранее сообщалось, что бюджет Дзержинска на 2023 год увеличен на 229 млн рублей.
 

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Теги:
Бюджет Промышленность
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