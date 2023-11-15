Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
23 ноября 2023 18:28  [2] Несколько муниципальных помещений Дзержинска передадут в безвозмездное пользование
23 ноября 2023 17:38  [93] Рост прибыли по полному кругу организаций на 4,5-5,2% ждут в Дзержинске через три года
23 ноября 2023 17:36  [99] Депутаты ЗСНО обсудили увеличение расходов на обновление канатной дороги
23 ноября 2023 16:42  [135] Новое производство по выпуску творога открылось в Княгинине
23 ноября 2023 13:24  [154] Предприятия Эн+ получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
22 ноября 2023 18:29  [365] Первый офсетный контракт заключен в Дзержинске Нижегородской области
22 ноября 2023 11:32  [337] Строительство объезда поселка Дачный обсудили депутаты дзержинской Думы
21 ноября 2023 18:53  [441] Завод "Нижегородский теплоход" увеличил на треть выработку благодаря участию в нацпроекте
21 ноября 2023 12:11  [399] Курс доллара впервые с июня упал ниже 88 рублей
21 ноября 2023 12:02  [380] Сормовская ТЭЦ подтвердила мощность
Экономика

Несколько муниципальных помещений Дзержинска передадут в безвозмездное пользование

23 ноября 2023 18:28  [2] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты комитета по предпринимательству Думы Дзержинска в ходе очередного заседания поддержали передачу нескольких муниципальных помещений в безвозмездное пользование. 

Члены комитета под председательством Сергея Елизарова согласовали и вынесли на заседание депутатского корпуса в ноябре изменения в программу приватизации, а также одобрили проекты решений о согласовании передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование.

Среди планируемых к передаче - помещения на улице Урицкого,12 и бульваре Победы, 14а.

Первое предлагается передать государственному учреждению "Центр координации проектов цифровой экономики", который обеспечивает работу системы вызова экстренных служб по номеру "112", а второе - для нужд Свято-Успенского мужского монастыря. 

Также в рамках заседания комитета заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Светлана Улякина представила депутатам результаты проверки исполнения плана приватизации за 2020-2022 годы, которую проводила палата Дзержинска. Она отметила в целом качественную работу Комитета по управлению муниципальному имуществу городской администрации в этом направлении.

Среди рекомендаций, которые указаны в отчете КСП, – заключение контрактов на оценку рыночной стоимости муниципального имущества через проведение конкурсных процедур, а также размещение на сайте администрации информационных сообщений о проведении торгов и их итогах по всем объектам муниципального имущества. 

"Согласно выводам палаты КУМИ за 2020-22 годы выполнил программу приватизации на неплохом уровне, в бюджет поступило на шесть процентов больше средств, чем было рассчитано, - прокомментировал Сергей Елизаров. – Просим коллег из администрации учесть замечания КСП: публикация сведений на сайте обеспечивает открытость информации для горожан, а выбор подрядчиков через конкурсные процедуры позволяет экономить бюджетные средства".

Ранее сообщалось, что рост прибыли по полному кругу организаций на 4,5-5,2% ждут в Дзержинске через три года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph