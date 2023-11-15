Несколько муниципальных помещений Дзержинска передадут в безвозмездное пользование Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты комитета по предпринимательству Думы Дзержинска в ходе очередного заседания поддержали передачу нескольких муниципальных помещений в безвозмездное пользование.

Члены комитета под председательством Сергея Елизарова согласовали и вынесли на заседание депутатского корпуса в ноябре изменения в программу приватизации, а также одобрили проекты решений о согласовании передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование.

Среди планируемых к передаче - помещения на улице Урицкого,12 и бульваре Победы, 14а.

Первое предлагается передать государственному учреждению "Центр координации проектов цифровой экономики", который обеспечивает работу системы вызова экстренных служб по номеру "112", а второе - для нужд Свято-Успенского мужского монастыря.

Также в рамках заседания комитета заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Светлана Улякина представила депутатам результаты проверки исполнения плана приватизации за 2020-2022 годы, которую проводила палата Дзержинска. Она отметила в целом качественную работу Комитета по управлению муниципальному имуществу городской администрации в этом направлении.

Среди рекомендаций, которые указаны в отчете КСП, – заключение контрактов на оценку рыночной стоимости муниципального имущества через проведение конкурсных процедур, а также размещение на сайте администрации информационных сообщений о проведении торгов и их итогах по всем объектам муниципального имущества.

"Согласно выводам палаты КУМИ за 2020-22 годы выполнил программу приватизации на неплохом уровне, в бюджет поступило на шесть процентов больше средств, чем было рассчитано, - прокомментировал Сергей Елизаров. – Просим коллег из администрации учесть замечания КСП: публикация сведений на сайте обеспечивает открытость информации для горожан, а выбор подрядчиков через конкурсные процедуры позволяет экономить бюджетные средства".

Ранее сообщалось, что рост прибыли по полному кругу организаций на 4,5-5,2% ждут в Дзержинске через три года.