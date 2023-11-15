Подготовку к сильному снегопаду начали дорожные службы в Нижнем Новгороде

Дорожные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к очередному сильному снегопаду.
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ночью и в первой половине дня 24 ноября в городе прогнозируются сильные снежные осадки.
В связи с поступившим прогнозом коммунальные службы уже ночью начнут обработку дорожной сети противогололедными материалами.
Далее по плану начнется прометание дорог и вывоз снега с городских магистралей.
Подрядные организации получили задание особое внимание уделить остановочным павильонам и пешеходным переходам, подходам и подъездам к социальным учреждениям.
Как сообщалось ранее, более 4 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада 21-22 ноября.
Около 670 единиц спецтехники убирало снег в Нижнем Новгороде 21 ноября.
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