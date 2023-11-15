Свет и воду точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 24 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 24 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат в частном секторе на Щёлоковском хуторе: ул. Горбатовская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Сурская, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Сухореченская, 13-24.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останется ряд домов вдоль улицы Бекетова: ул. Анапская, 1-11; ул. Головнина, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; ул. Саврасова, 28, 30, 32, 34; Свежий пер., 1-9; Тёплый пер., 1-8; ул. Юная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

В Ленинском районе с 11:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах и офисных зданиях на ул. Перекопской, 1а, 1, 3, 3а, 5 и 5а, ул. Героя Героя Советского Союза Сафронова, 4-16, 18, 20, 22; ул. Диксона, 44, 46, 48; а также в административном здании на ул. Каховской, 3а.

В Канавинском районе с 12:00 до 17:00 будут обесточены дома на Мещере: ул. Пролетарская ул; 1, 3; ул. Сергея Акимова, 22а, 22б, 23.

Кроме того, в связи с плановыми работами на трубопроводе без холодной воды на целый день останутся два многоквартирных дома на Волжской набережной: № 7 и 7а. Временные неудобства жильцам придётся терпеть с 10:00 до 00:00.