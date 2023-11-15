Двух человек придавило щитовой конструкцией на стройке завода в Выксе

Два человека были травмированы в ходе работ на стройке завода "Эколант" в селе Мотмос под Выксой. ЧП с сотрудниками ОАО "Минскпромстрой" случилось накануне, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, 23 ноября примерно в 16:50 во время проведения монтажных работ двух работников подрядной организации придавило щитом опалубки.
Пострадавшие были доставлены в Выксунскую ЦРБ. Как уточнили в Гострудинспекции, у мужчин диагностированы ушиб спины, а также переломы позвоночника и костей таза.
Инспекторы ведомства выясняют обстоятельства произошедшего группового несчастного случая.Ранее сообщалось, что в цехе семёновского "ВолгоСтальПроект" взорвался бак с жидким алюминием, в результате пять сотрудников получили ожоги.
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