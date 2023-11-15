Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца

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Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением графика на четыре месяца. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".
Согласно информации, на данный момент уже завершены два этапа ремонтных работ. В целом работы выполнены на 62% от общего объема.
Предполагалось, что второй этап должен был завершиться в марте 2024 года, однако подрядчику удалось его закончить уже в ноябре. В рамках заключительного, третьего этапа, домкратами будут подняты пять пролетов, смонтированы опорные части, после чего пролеты будут опущены и начнется ремонт балок, лестничных сходов и опор.
Также будет проведено устройство систем водоотвода и дренажа, тротуаров, забетонирована плита проезжей части и выполнена гидроизоляция. Третий этап работ планируется начать в марте 2024 года и завершить летом.
Движение автотранспорта уже осуществляется по четырем новым полосам.
Напомним, ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начался 16 мая.
Подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".
Работы здесь будут проходить в течение двух лет. В это время поочередно будут закрываться две из шести полос для движения.
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