Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением графика на четыре месяца. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, на данный момент уже завершены два этапа ремонтных работ. В целом работы выполнены на 62% от общего объема.

Предполагалось, что второй этап должен был завершиться в марте 2024 года, однако подрядчику удалось его закончить уже в ноябре. В рамках заключительного, третьего этапа, домкратами будут подняты пять пролетов, смонтированы опорные части, после чего пролеты будут опущены и начнется ремонт балок, лестничных сходов и опор.

Также будет проведено устройство систем водоотвода и дренажа, тротуаров, забетонирована плита проезжей части и выполнена гидроизоляция. Третий этап работ планируется начать в марте 2024 года и завершить летом.

Движение автотранспорта уже осуществляется по четырем новым полосам.

Напомним, ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начался 16 мая.

Подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".

Работы здесь будут проходить в течение двух лет. В это время поочередно будут закрываться две из шести полос для движения.