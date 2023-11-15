Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2023 12:00  [109] Преподавателей нижегородских вузов наградили за профессиональные достижения
24 ноября 2023 11:43  [98] Развитие российского "Движения первых" обсудили в дзержинской Думе
24 ноября 2023 11:32  [118] Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца
24 ноября 2023 11:12  [122] МегаФон прокачал мобильную связь в столице мирового самбо
24 ноября 2023 10:56  [113] Нижегородская прокуратура проверяет деятельность коммунального предприятия в Лыскове
24 ноября 2023 10:15  [228] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря
24 ноября 2023 09:16  [157] Свет и воду точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 24 ноября
23 ноября 2023 18:56  [346] Федеральный законопроект о локализации машин такси рассмотрели в нижегородском Заксобрании
23 ноября 2023 18:43  [303] Подготовку к сильному снегопаду начали дорожные службы в Нижнем Новгороде
23 ноября 2023 18:17  [252] Торжественный пуск газа прошел в поселке Застенный Дальнеконстантиновского района
Общество

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца

24 ноября 2023 11:32  [118] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением графика на четыре месяца. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, на данный момент уже завершены два этапа ремонтных работ. В целом работы выполнены на 62% от общего объема.

Предполагалось, что второй этап должен был завершиться в марте 2024 года, однако подрядчику удалось его закончить уже в ноябре. В рамках заключительного, третьего этапа, домкратами будут подняты пять пролетов, смонтированы опорные части, после чего пролеты будут опущены и начнется ремонт балок, лестничных сходов и опор.

Также будет проведено устройство систем водоотвода и дренажа, тротуаров, забетонирована плита проезжей части и выполнена гидроизоляция. Третий этап работ планируется начать в марте 2024 года и завершить летом.

Движение автотранспорта уже осуществляется по четырем новым полосам.

Напомним, ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начался 16 мая.

Подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".

Работы здесь будут проходить в течение двух лет. В это время поочередно будут закрываться две из шести полос для движения.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph