Развитие российского "Движения первых" обсудили в дзержинской Думе Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На заседании комитета по делам молодежи депутаты обсудили развитие в Дзержинске общероссийского движения детей и молодежи "Движения первых". Об этом сообщили в пресс-службе дзержинской Думы.

Специалист дзержинского отделения РДДМ "Движение первых" Илья Власенков рассказал депутатам о начале работы движения и планах по его развитию.

Так, в Дзержинске уже открыто 20 первичных отделений РДДМ на базе школ, средних учебных заведений, клубов по месту жительства.

"Это значит, в нашем городе уже создано довольно большое сообщество, объединяющее и школьников, и студентов, и воспитанников учреждений допобразования, которые готовы развивать себя, свой город и свою страну. Наша следующая задача - познакомить каждого из них с проектами РДДМ в творчестве, науке, спорте, сохранении природы, деле защиты Родины", - сказал он.

Среди мероприятий, в которых задействованы юные участники "Движения первых" в Дзержинске - региональный фестиваль медиа-центра, региональная школа "Движения первых", всероссийских проект "В гостях у ученого", где для ребят проводят квизы, экскурсии по высшим учебным заведениям и другие.

"В Дзержинске движение получило хороший старт. На сегодняшний день около четырехсот ребят вступили в ряды РДДМ. Движение предлагает детям и молодежи много возможностей для самореализации практически в любом направлении – волонтерство, спорт, патриотизм, наука, медиа и так далее. Нужно максимально вовлекать в организацию наших детей, чтобы они получили для себя пользу, участвуя в образовательных, грантовых, событийных проектах "Движения первых", и росли достойными людьми", - прокомментировал председатель молодежного комитета Ринат Реймов.

Также на заседании депутаты заслушали информацию о работе дзержинского Ресурсного центра развития добровольчества. Как рассказала начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Анна Куликова, большое внимание уделяется содействию в приеме гуманитарной помощи военнослужащим, задействованным в СВО, а также подготовке нужных фронту маскировочных сетей.

"Сети плетут дети, начиная с младшего школьного возраста. Ребята выполняют работу качественно и очень ответственно подходят к делу, они понимают важность своей работы", - сказала руководитель Центра Ольга Максименко.

За текущий год Центром на Донбасс отправлено 35 гуманитарных грузов.

Депутат Ирина Скрягина от имени коллег поблагодарила специалистов Центра за работу и привлечение детей и молодежи к нужному и важному делу.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Дзержинска проверили качество питания в школах города.