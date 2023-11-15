Михаил Першин объяснил причины задержки ремонта трамвайных путей в Сормове Общество

Фото: Telegram-канал Михаила Першина

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин и Владимир Солдатенков, а также замминистра транспорта региона Денис Рябинин проверили работы по реконструкции трамвайных путей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Михаил Першин.

Согласно информации, запуск трамваев №6 и №7 в Сормовском районе перенесен на следующий год.

По словам Михаила Першина, задержка в сроках ремонта была связана со сложностями финансирования, которые не позволили обеспечить участки работ достаточным количеством техники и рабочих. В настоящее время финансирование идет в полном объеме, а работы ведутся в усиленном режиме.

Также возникла необходимость замена уплотненного грунта на улицах Циолковского и Народной.

Как заверяет подрядчик, работы на трамвайных путях на участке от Московского вокзала до Центра Сормова и улицы Ярошенко завершены на 70%. Завершить реконструкцию планируется до конца года, а запустить движение в 1 квартале 2024 года.

На маршруты выйдут новые трамваи "МиНиН", которые полностью заменят старые вагоны до конца 2024 года.

Напомним, что работу трамваев на сормовском кольце приостановили в августе по причине строительных работ по замене стрелочного узла "Станция Варя".

Ранее сообщалось, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.