Дорожно-транспортные расходы в бюджете Н.Новгорода на 2024 год составят 11% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Думе Нижнего Новгорода стартовало рассмотрение проекта городского бюджета на 2024 год. Вслед за постоянной комиссией по социальной политике с финансовым документом ознакомились представители комиссии по транспорту и дорожному хозяйству.

Напомним, что доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 54 млрд рублей, из них рекордные 26,6 млрд – собственные доходы, 27,4 млрд – межбюджетные трансферты.

Расходы заложены в размере 56,4 млрд рублей. 61% от этой суммы будет направлен на социальную сферу.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, в 2024 году расходы на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода предусмотрены в сумме 5,546 млрд рублей - это 11% от общего объёма расходов бюджета города.

3,125 млрд из этой суммы будут запланированы на содержание и ремонт автодорог; 189,2 млн рублей - на строительство и реконструкцию дорожных объектов; 321,1 млн - на организацию дорожного движения (установку дорожных знаков, светофоров и нанесение дорожной разметки и т.д.); 73,1 млн рублей - на устройство освещения вдоль дорог.

Кроме того, в рамках дорожно-транспортных расходов 812,5 млн рублей будет направлено в качестве дотаций муниципальному предприятию "Нижегородское метро", ещё 90 млн рублей планируется выделить на ремонт и оснащение сходов к станциям метро.

642,6 млн рублей заложено на оплату лизинговых платежей по муниципальным контрактам на приобретение дорожной техники, а также ремонт вагонов метро.

На содержание учреждений, подведомственных департаменту дорожного хозяйства (ГУММиД, ЦОДД, Центр лабораторных испытаний), в следующем году будет выделено 276,3 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович отметил, что, как показывает практика, можно рассчитывать на увеличение финансирования данного сектора в течение года за счёт поступления дополнительных межбюджетных трансфертов.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. После того, как документ обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания. 13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Напомним, что ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".