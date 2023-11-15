Более 60% расходов бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год заложено на соцсферу Экономика

В Думе Нижнего Новгорода стартовало рассмотрение проекта городского бюджета на 2024 год. Первой с документом ознакомилась постоянная комиссия по социальной политике.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал депутатам, что доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 54 млрд рублей, из них рекордные 26,6 млрд – собственные доходы, 27,4 млрд – межбюджетные трансферты.

Расходы заложены в размере 56,4 млрд рублей. 61% от этой суммы будет направлен на социальную сферу: образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и спорт:

Так, на развитие образования город рассчитывает потратить 28,2 млрд рублей. Расходы распределят на строительство школ, зарплаты педагогов с учётом индексации, оплата коммунальных услуг, текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования и учебников, антитеррористические мероприятия в школах и садиках, приобретение путёвок в загородные лагеря, а также оплата питания детей.

Детально депутаты рассмотрели запланированную на следующий год программу модернизации школьных пищеблоков. Директор департамента образования Владимир Радченко отметил, что в 2024 году в программе примут участие 43 школы, где отремонтируют обеденные залы, горячие цеха и кухни, а также закупят посуду и инвентарь.

На развитие физкультуры и спорта в следующем году направят более 1,8 млрд рублей. В частности, до 119,3 млн увеличено финансирование мероприятий, 165 млн заложено на создание новых и содержание существующих спортплощадок, более 141 млн – на текущий и капитальный ремонт учреждений.

Около 3,6 млрд рублей пойдёт на реализацию культурных проектов и финансирование мероприятий в 55 профильных учреждениях. Основная часть этих средств - 2,4 млрд рублей – будет направлена на зарплаты сотрудникам. Почти 200 млн млн рублей заложено на текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования.

Кроме того, 363 млн рублей из бюджета города в 2024 году направят на проведение культурно-массовых мероприятий - ведь на 2024 год Нижний Новгород выбран Культурной столицей России.

Ещё порядка 695 млн рублей в бюджете на 2024 год предусмотрено на адресную поддержку отдельных категорий граждан: финансирование работы соцучреждений, обеспечение маленьких детей бесплатным питанием в молочных кухнях города, а также социальные выплаты отдельным категориям граждан.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. После того, как документ обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания. 13 декабря 2023 года на очередном заседании Думы Нижнего Новгорода главный финансовый документ города рассмотрят депутаты.

Напомним, что ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".