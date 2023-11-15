Вопросы расселения по площадке КРТ в Автозаводском районе обсудили с жителями Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Встреча с жителями домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Янки Купалы, Южного шоссе, улиц Коломенской и Лескова прошла в Автозаводском районе.

Напомним, на площадке площадью 26,3 га запланировано строительство 431 759 кв. м жилья.

Здесь планируется построить 14 многоэтажных жилых домов. Этажность - от 15 до 22 этажей. Перед этим будет снесено 62 здания, из которых 51 объект - это ветхие дома, жителей которых предварительно расселят.

Также внутри кварталов запланировано строительство школы на 1000 мест и двух детских садов на 320 и 340 мест.

Согласно информации, в встрече приняли участие около 250 человек.

Как рассказал директор ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаил Генин, застройщик, определенный по итогам торгов, обязан переселить жителей в тот же населенный пункт проживания, где сейчас расположен ветхий дом. В договоре будет закреплена рекомендация по переселению жителей именно в Автозаводский район.

Для дальнейшего взаимодействия с жителями создан чат поддержки и открыта горячая линия. Проголосовать "за" или "против" вхождения КРТ в рамках общих собраний жители 51 дома, попавшего в границы КРТ в Автозаводском районе, должны до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе Московского шоссе.