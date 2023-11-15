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Общество

Нижегородские сантехники из Московского района победили на конкурсе "Лучший сантехник. Кубок России"

25 ноября 2023 17:40  [48] Общество

Как сообщает пресс-служба правительства региона, лучшими сантехниками страны стали участники команды "Волга с комфортом" Сергей Тронин и Виктор Кокурин, которые трудятся сантехниками в домоуправляющей компании Московского района Нижнего Новгорода. За победу мужчинам вручили золотой кубок и денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Михаила Морозова, конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки в решении сложных профессиональных задач.

"Это великолепный пример для молодых специалистов, которые только начинают свой путь в этой сфере", - отметил Михаил Морозов.

Помимо нижегородцев, в тройку лидеров вошли специалисты из Ступино Московской области и Воронежа. Всего в финальном состязании, состоящем из теоретической и практической частей, приняли участие 10 команд сантехников со всей России.

Отмечается, что мероприятия проводится с 2012 года в Челябинске. За эти годы он вырос из районного конкурса в проект федерального уровня, который сегодня проходит при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федерального агентства по делам молодежи, ТПП РФ и Правительства Челябинской области.

Ранее сообщалось, что более 12 тыс. нижегородцев уже пользуются приложением "Госуслуги.Дом".

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Теги:
ЖКХ Конкурсы
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