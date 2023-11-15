Соглашение о сотрудничестве подписали Нижегородская область и "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" Павел Дворниченко в ходе выставки-форума "Россия" подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно информации, соглашение направлено на развитие технологический компаний.

Глеб Никитин отметил, что благодаря сотрудничеству у нижегородских инноваторов появится возможность активнее участвовать в грантовом конкурсе для компаний, разрабатывающих продукцию под конкретные задачи крупных российских корпораций.

Соглашение предполагает взаимодействие в вопросах, связанных с участием региональных компаний в грантовой программе "доращивания", которую реализует Центр в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO".

Как рассказал Павел Дворниченко, участники конкурса могут получить гранты от 25 до 250 миллионов рублей со сроком финансирования до трех лет.

Он отметил, что на текущий момент нижегородские компании получили грантовую поддержку на общую сумму 730 млн рублей, а регион входит в топ-3 по объему полученной от Центра поддержки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с Финансовым университетом при правительстве РФ.