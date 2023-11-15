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Культура и отдых

Кинофестиваль "Черноречье фест" пройдёт в Дзержинске 22-26 февраля 2024 года

27 ноября 2023 12:49  [112] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Организаторы кинофестиваля "Черноречье фест" рассказали о планах на мероприятие в 2024 году. Пресс-конференция с участием президента фестиваля и продюсера Сергея Новожилова, директора фестиваля и актёра Сергея Балашова и заместителя главы Дзержинска Ольги Палеевой прошла на площадке Нижегородского областного информационного центра.

Фестиваль пройдёт в Дзержинске с 22 по 26 февраля на четырёх площадках: ДКХ, Дворец детского творчества, Театр драмы и Театр кукол. Организаторы отметили, что при необходимости могут подключиться и другие площадки.

Фестиваль посетят Максим Аверин, Александр Олешко, Светлана Крючкова, Сергей Селин и многие другие известные актёры.

В рамках конкурсной программы будут показаны как короткометражные, так и полнометражные фильмы. Вне конкурса пройдут показы спектаклей.

Для жителей Дзержинска и гостей города в рамках фестиваля будут организованы бесплатные мастер-классы, автограф-сессии с актёрами, творческие вечера и многое другое.

Подробная программа кинофестиваля станет известна позднее. При этом регистрация и продажа билетов на мероприятии фестиваля начнутся уже в ближайшее время. Следить за анонсами можно в соцсетях фестиваля.

Напомним, впервые "Черноречье фест" прошёл в Дзержинске в феврале 2023 года.

"Приятна была реакция зрителей. Они заполнили залы на всех площадках, было огромное количество желающих прийти на мастер-классы", - отметил директор фестиваля Сергей Новожилов.

Тогда на фестивале было представлено более 20 российских фильмов.

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Теги:
Дзержинск Кинематограф Фестиваль
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