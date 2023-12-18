Евгений Люлин: "Энергетика по праву считается базовой отраслью экономики" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем энергетика.

"Энергетика по праву считается базовой отраслью экономики, от эффективной работы которой зависит устойчивое развитие промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, благосостояние граждан, энергобезопасность региона и всей страны.

Благодаря вашему профессионализму и ответственности вводятся в строй новые генерирующие мощности, развивается сетевая инфраструктура, внедряются передовые технологии. Вы надежно обеспечиваете предприятия и население энергетическими ресурсами, успешно решаете задачи повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.

Позвольте мне пожелать вам новых профессиональных достижений, а также здоровья и благополучия вашим семьям!" - говорится в поздравлении.