Артем Кавинов: "Семья – краеугольный камень в наших традиционных ценностях" Общество

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина объявить 2024-й Годом семьи.

"Известие о том, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, меня очень обрадовало и как отца и деда, и как бывшего министра социальной политики, и как депутата Госдумы. Уверен, что многие новые предложения и идеи, которые мы вместе с коллегами реализуем, принесут реальную помощь конкретным семьям и защитят их.

Любой семье должно быть комфортно и удобно жить, работать и учиться, рожать и воспитывать детей. Уверенность в благополучном завтрашнем дне - вот в чем каждый не хочет сомневаться. Рад, что в нашей Нижегородской области живут сотни семей, на которые хочется равняться. Недавно писали про семью Алексея и Екатерины Грозы из села Владимирское Воскресенского муниципального округа, которые стали одними из победителей Всероссийского конкурса "Семья года - 2023". Еще один пример - большая семья Курковых из варнавинской деревни Заболотье, в которой воспитали 10 детей!

Напомню, что 2008 год в нашей стране уже был Годом семьи. Тогда удалось принять ряд важных решений для поддержки этого института общества. И сегодня мы не стоим на месте. В Нижегородской области действуют материнский капитал, различные пособия и выплаты, семейная ипотека, стипендии одаренным детям, строятся детские сады и школы, ФОКи. Особое внимание уделяется семьям участников СВО. Приближающийся «Год семьи» еще раз расставляет основные акценты работы для депутатов, профильных министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях.

Семья – краеугольный камень в наших традиционных ценностях, а ещё, как известно, «главная ячейка общества». И наша задача - эту "ячейку" уважать и оберегать", - сказал Артем Кавинов.